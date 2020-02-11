NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Esed rejimi ve Rusya acilen İdlib'deki saldırıları durdurmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Esed rejimi ve Rusya acilen İdlib'deki saldırıları durdurmalı' - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Esed rejimi ve Rusya acilen İdlib'deki saldırıları durdurmalı"

7 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "İdlib'in Savunma Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmesini bekliyor musunuz? Rusya destekli Esed rejiminin artan saldırıları hakkında değerlendirmeleriniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bakanların İdlib'deki güncel gelişmeleri ele almasını beklediğini söyledi.

Stoltenberg, İdlib'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunun altını çizerek, sivilleri hedef alan saldırıların yüzbinlerce insanı yerinden ettiğine dikkati çekti.

Ayrım yapmaksızın sivilleri hedef alan hava bombardımanlarının da gerçekleştiğini belirten Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Esed rejimi ve Rusya'ya uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Stoltenberg, insanlara zulmeden Rusya destekli söz konusu saldırıların acilen son bulması gerektiğini vurguladı.

Jens Stoltenberg, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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