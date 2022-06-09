NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti

09.06.2022 12:09
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zona hastalığına yakalandığı için Almanya ve Romanya'ya düzenleyeceği ziyaretleri iptal etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zona hastalığına yakalandığı için Almanya ve Romanya'ya düzenleyeceği ziyaretleri iptal etti.

NATO'dan bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Stoltenberg bugün Almanya'ya, yarın da Romanya'ya düzenlenmesi planlanan ziyaretleri yapmayacak.

Bir süre evden çalışacağı belirtilen Stoltenberg, planlanan programlara telekonferansla katılacak.

NATO yetkilisi, Genel Sekretere zona teşhisi koyulduğunu, zonanın Kovid-19 hastalığından sonra görülebildiğini belirtti.

Stoltenberg'in, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşmesi, yarın da Romanya'da Bükreş-9 Zirvesi'ne katılması planlanıyordu.

Stoltenberg, mayıs başında Kovid-19'a yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Almanya, Romanya, Güncel, Son Dakika

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