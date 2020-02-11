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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen...
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum"
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:28 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum"
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