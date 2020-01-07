NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yle telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yle telefonda görüştü - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yle telefonda görüştü

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yle telefon görüşmesinde, NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunun önemini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yle telefonda görüştü, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yle telefon görüşmesinde, NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunun önemini vurguladı.

NATO Sözcüsü Vekili Piers Cazalet'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, ikili bölgedeki güvenlik durumunu ve teşkilatın Irak'taki eğitim misyonuna etkilerini görüştü.

Stoltenberg, tüm müttefiklerin Irak eğitim misyonuna olan bağlılığını yinelerken, yerel güçlerin eğitiminin istikrar inşası ve uluslararası terörle mücadele için kilit öneme sahip olduğunu belirtti.

NATO'nun Irak eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını anımsatan Stoltenberg, güvenlik durumu düzeldiğinde tekrar başlamaya hazır olduklarının altını çizdi.

Irak hükümetiyle yakın irtibatın devam edeceğini vurgulayan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin itidal çağrısında bulunduğunu aktardı.

NATO, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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