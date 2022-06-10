NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret edecek.

NATO'dan yapılan duyuruya göre Stoltenberg, 12 Haziran Pazar günü Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmeler yapacak.

Stoltenberg Finlandiya'da ayrıca dış politika ve güvenlik konularının ele alınacağı "Kultaranta Talks" adlı etkinliğe katılacak.

Pazartesi günü İsveç'e gidecek olan Stoltenberg, burada Başbakan Magdalena Andersson ve hükümet üyeleriyle bir araya gelecek.

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurusunu 18 Mayıs'ta yapmıştı.