NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı

10.05.2022 20:51
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kovid-19'a yakalandığı, hastalığı hafif geçirdiği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kovid-19'a yakalandığı, hastalığı hafif geçirdiği bildirildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu'nun verdiği bilgiye göre, Stoltenberg'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Stoltenberg'in aşılarını yaptırdığı, takviye aşısını olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

Stoltenberg'in, NATO karargahının bulunduğu Belçika'daki kurallar uyarınca çalışmalarını evinden sürdüreceği kaydedildi.

Jens Stoltenberg'in 14-15 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etmesi planlanıyordu.

Hastalığın ne zaman başladığına, karantina kuralları gereğince Stoltenberg'in Berlin'e gidip gidemeyeceğine yönelik bilgi verilmedi.

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Jens Stoltenberg, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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