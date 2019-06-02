NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da
44 dakika önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:18 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya
'nın başkenti Üsküp
'e geldi. Stoltenberg, Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen resepsiyonla karşılandı.
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