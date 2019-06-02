Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da
Son Dakika Güncel Haber

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da

44 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Stoltenberg, Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen resepsiyonla karşılandı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Jens Stoltenberg, Üsküp, Makedonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var Eski Başbakan Davutoğlu: Hepinizi yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:02:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]