Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Başbakan Zoran Zaev tarafından resmi törenle karşılandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Başbakan Zoran Zaev tarafından resmi törenle karşılandı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Jens Stoltenberg, Üsküp, Makedonya, Güncel
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