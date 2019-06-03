NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Başbakan Zoran Zaev tarafından resmi törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:08 Kaynak: AA
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