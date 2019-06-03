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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kuzey Makedonya'da
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:34 Kaynak: AA
Atlantik Konseyi, Jens Stoltenberg, Üsküp, Makedonya, Güncel
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