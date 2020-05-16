NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Libya Başbakanı Serrac'la telefonda görüşerek, ittifakın... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Libya Başbakanı Serrac'la telefonda görüşerek, ittifakın Libya'nın savunma ve güvenlik kurumlarının inşasına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

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