NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız"
30.10.2020 18:46
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız" dedi.
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız" dedi.
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'ndeki deprem bölgesinden gelen raporlar nedeni ile çok üzgünüm. Kalbim depremden etkilenenler ile. NATO, müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırdır" dedi. - BRÜKSEL
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