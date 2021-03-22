NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce konuştu Açıklaması - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce konuştu Açıklaması

22.03.2021 16:41
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce konuştu Açıklaması, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın son yıllarda içeride ve dışarıda saldırgan tutum izlediğini belirterek, "Rus devletinin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın son yıllarda içeride ve dışarıda saldırgan tutum izlediğini belirterek, "Rus devletinin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir. Saldırgan bir tavır modeli görüyoruz. Bunlara muhaliflerin öldürülmesi ve cinayet girişimleri dahil." dedi.

Stoltenberg, yarın başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullandığı hatırlatılan ve kendisinin de aynı ifadeyi kullanıp kullanmayacağı sorulan Stoltenberg, Rusya'nın son yıllarda Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan bir tavır sergilediğini, NATO müttefiklerinin iç siyasi süreçlerine müdahale ettiğini ve ülkedeki muhaliflere baskı uyguladığını söyledi.

Stoltenberg, "Hepsi bu değil. Rus devletinin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir. Saldırgan bir tavır modeli görüyoruz. Bunlara muhaliflerin öldürülmesi ve cinayet girişimleri dahil. NATO'da ayrıca Rusya'nın Afganistan'daki NATO askerlerinin öldürülmesi için ödül koyduğuna yönelik haberlerden de endişeliyiz. Bütün bunların hepsi kabul edilebilir davranış modeli değil. Biz sağlam ve güçlü durmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda caydırıcılık, savunma ve bunun yanında diyalog içeren çift yönlü yolu takip edeceğiz." dedi.

NATO savunmasında Türkiye vurgusu

Avrupa'nın savunmasında NATO'nun çok önemli yer edindiğini vurgulayan Stoltenberg, bunun sadece NATO değil Avrupa Birliği (AB) tarafından da kabul edildiğini söyledi.

Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90'ının aynı zamanda NATO ülkelerinde yaşadığını ancak savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sinin AB ülkelerince yapıldığını belirterek, Avrupa'nın savunmasıyla ilgili, "Bu kısmen para meselesi ama aynı zamanda coğrafyayla da ilgili. Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, transatlantik bağlarını zayıflatacak her girişimin sadece NATO'yu zayıflatmayacağını, aynı zamanda Avrupa'yı böleceğini kaydetti.

- Afganistan'da tüm seçenekler masada

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında bilgi verirken de bakanların bu yıl Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi.

NATO'nun önündeki sınamaları Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Çin'in yükselişi, iklim değişikliği, terör tehdidi, gelişmiş siber saldırılar ve yıkıcı teknolojiler şeklinde sıralayan Stoltenberg, ittifakı güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, toplantıda, ABD'nin geçen yıl Taliban ile yaptığı anlaşma gereği 1 Mayıs'a kadar Afganistan'daki uluslararası güçlerin çekilmesi konusunun da ele alınacağını belirterek, "Şu anda tüm seçenekler açık kalmaya devam ediyor. Afganistan'daki güvenlik durumu zorlu. Askerlerimizi güvende tutmak için gerekli tüm önlemleri alacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce konuştu Açıklaması - Son Dakika


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