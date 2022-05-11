NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılamayacak - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kovid-19'a yakalandığı için hafta sonunda yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yer alamayacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 14-15 Mayıs'ta düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın programı güncellendi.

Buna göre, daha önce Stoltenberg'in katılacağı belirtilen etkinliklerde NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana yer alacak.

Stoltenberg'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı dün duyurulmuştu. Aşılarını yaptıran ve takviye aşısını da olan Genel Sekreterin hafif semptomlar gösterdiği, çalışmalarına evinden devam edeceği açıklanmıştı.

NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın kurallarına göre, Kovid-19'a yakalanan kişilerin en az 1 hafta karantinada kalması gerekiyor.