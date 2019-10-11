Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir"
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir"

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir" -"NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir"

-"NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok"

İSTANBUL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir

Orta Doğu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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