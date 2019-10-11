NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir"

-"NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok"

İSTANBUL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir" dedi.