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"NATO üyeleri Ukrayna'ya karşı her türlü saldırının cevabının çok sert olacağı görüşünde birleşti" - Son Dakika

"NATO üyeleri Ukrayna'ya karşı her türlü saldırının cevabının çok sert olacağı görüşünde birleşti"

07.01.2022 19:54
"NATO üyeleri Ukrayna'ya karşı her türlü saldırının cevabının çok sert olacağı görüşünde birleşti"

NATO Genel Sekreteri Jens Stotenberg, NATO Dışişleri Bakanları'nın olağanüstü toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "NATO üyelerimiz bugün yapılan toplantıda yeniden Ukrayna'ya karşı her türlü saldırının cevabı çok sert olacak görüşünde birleştiler" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stotenberg, NATO Dışişleri Bakanları'nın olağanüstü toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "NATO üyelerimiz bugün yapılan toplantıda yeniden Ukrayna'ya karşı her türlü saldırının cevabı çok sert olacak görüşünde birleştiler" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri yığınak ve Ukrayna'yı işgal planı iddiaları üzerine yükselen tansiyonu düşürmek üzere yapılmasına karar verilen NATO - Rusya Zirvesi öncesinde NATO Dışişleri Bakanları video konferans yoluyla bir araya geldi. Toplantıda NATO üyelerinin Rusya ile yapılacak diyalog sürecinde izlenecek politikayı ele aldıkları bildirildi.

Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında NATO üyelerinin birlik ve beraberlik içinde olduklarını bildiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO üyelerimiz bugün yapılan toplantıda yeniden Ukrayna'ya karşı her türlü saldırının cevabı çok sert olacak görüşünde birleştiler. NATO, ulusları için gerekli olan her türlü güvenlik tedbirini alacağını ve gerektiğinde halklarımızı ve değerlerimizi savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

"DİYALOG GERGİNLİKTEN İYİ BİR GİRİŞİM"

Gelecek hafta gerçekleştirilmesi beklenen toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, "Diyalog gerginlikten iyi bir girişim. Ukrayna, Rusya için bir tehdit değil. Rusya da Ukrayna'yı tehdit edecek girişimlerden kaçınmalıdır. Pazartesi ABD ile Rusya görüşecek, Çarşamba günü de Ukrayna konusu başta olmak üzere NATO olarak Rusya ile iyi niyetle görüşeceğiz. Politik bir ilerleme olması için ve Ukrayna'ya karşı askeri bir girişimin olmaması ve diplomasi yolunun başarısız olmaması için çabalayacağız. Ancak tersi olursa NATO olarak Ukrayna'yı destekleyeceğiz ve çok ağır yaptırımlar devreye girecektir" dedi.

"KAZAKİSTAN'DAKİ DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"

Kazakistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin olarak sorulan bir soruya cevap veren Stoltenberg, "Kazakistan'daki durumu yakından izliyoruz. Ülkedeki gösteri hakkı ve insan haklarına saygı gösterilmesini, şiddete son verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

NATO üyeleri Ukrayna'ya karşı her türlü saldırının cevabının çok sert olacağı görüşünde birleşti

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Kazakistan, Ukrayna, İşgal, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'NATO üyeleri Ukrayna'ya karşı her türlü saldırının cevabının çok sert olacağı görüşünde birleşti' - Son Dakika


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