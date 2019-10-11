NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen...
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı"
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:46 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı"
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