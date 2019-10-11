Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen...
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen...

55 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı"

Orta Doğu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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