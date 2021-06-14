NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi açılış konuşmasını yaptı - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi toplantısının açılışında konuştu. Stoltenberg, hiçbir ülke ve kıtanın zorluklarla yalnız mücadele edemeyeceğini ifade ederek, NATO müttefiklerine birlik mesajı verdi.

NATO Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Stoltenberg, 'Hiçbir ulus ve hiçbir kıta bu zorluklarla tek başına baş edemez. Avrupa da Kuzey Amerika da yalnız değiller. NATO'da bir aradayız. Bu tablonun etrafındaki ülkeler en güçlü demokrasilerdir. Neredeyse 1 milyar insanı ve dünyanın ekonomik gücünün yarısını ve yarısından fazlası askeri gücünü temsil etmektedir. Bir arada olduğumuzda, güvenliğimize yönelik her türlü tehdidin üstesinden gelebiliriz. Bugün Transatlantik ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağız' dedi.