Üye Girişi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi açılış konuşmasını yaptı - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi açılış konuşmasını yaptı

14.06.2021 15:42

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi toplantısının açılışında konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi toplantısının açılışında konuştu. Stoltenberg, hiçbir ülke ve kıtanın zorluklarla yalnız mücadele edemeyeceğini ifade ederek, NATO müttefiklerine birlik mesajı verdi.

NATO Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Stoltenberg, 'Hiçbir ulus ve hiçbir kıta bu zorluklarla tek başına baş edemez. Avrupa da Kuzey Amerika da yalnız değiller. NATO'da bir aradayız. Bu tablonun etrafındaki ülkeler en güçlü demokrasilerdir. Neredeyse 1 milyar insanı ve dünyanın ekonomik gücünün yarısını ve yarısından fazlası askeri gücünü temsil etmektedir. Bir arada olduğumuzda, güvenliğimize yönelik her türlü tehdidin üstesinden gelebiliriz. Bugün Transatlantik ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağız' dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi açılış konuşmasını yaptı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi açılış konuşmasını yaptı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi açılış konuşmasını yaptı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi açılış konuşmasını yaptı

Jens Stoltenberg, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi açılış konuşmasını yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

17:16 "Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı 17:13 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı Düşerken 17:06 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor 16:40 Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir Kağıt toplayan iki Türkmen çocuğun akülü araba hayali gerçek oldu 16:06 Kağıt toplayan iki Türkmen çocuğun akülü araba hayali gerçek oldu
Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı 15:41 Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti 15:18 Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:27 İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu
17:13 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi
17:12 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı
17:09 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi
17:05 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
16:12 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin
16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir
16:10 Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu
16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu         
17:27
Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi         
17:14
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak         
17:01
Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin         
16:13
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü         
16:01
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla         
14:32
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 17:34:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi açılış konuşmasını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement