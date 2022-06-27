NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Niinistö, Erdoğan ve Andersson'ın Yarın Bir Araya Gelecek Olmasından Ötürü Çok Memnunum" - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Niinistö, Erdoğan ve Andersson'ın Yarın Bir Araya Gelecek Olmasından Ötürü Çok Memnunum"

27.06.2022 16:49
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Niinistö, Erdoğan ve Andersson'ın Yarın Bir Araya Gelecek Olmasından Ötürü Çok Memnunum"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28-29 Haziran’da NATO Zirvesi öncesinde “Finlandiya ve İsveç üyelik için başvurduğundan beri en kısa sürede ittifaka katılabilmelerini sağlamak için çok çalışıyoruz. Aynı zamanda, müttefiklerimiz ve özellikle bu durumda Türkiye’nin endişelerini dikkate almalıyız. Son birkaç haftadır müttefikimiz Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur. Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Andersson'ın yarın bir araya gelecek olmasından ötürü çok memnun olduğunu bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28-29 Haziran'da NATO Zirvesi öncesinde "Finlandiya ve İsveç üyelik için başvurduğundan beri en kısa sürede ittifaka katılabilmelerini sağlamak için çok çalışıyoruz. Aynı zamanda, müttefiklerimiz ve özellikle bu durumda Türkiye'nin endişelerini dikkate almalıyız. Son birkaç haftadır müttefikimiz Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur. Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Andersson'ın yarın bir araya gelecek olmasından ötürü çok memnun olduğunu bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 28-29 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde bugün basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, NATO marjında yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile dörtlü görüşme yapacaklarını söyledi. Stoltenberg'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"YENİ BİR STRATEJİK GÜVENLİK KONSEPTİ BENİMSEYECEĞİZ"

"Bu hafta Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi, yeni Stratejik Güvenlik Konsepti gibi birçok önemli kararla birlikte değişim getirecektir.

İttifakın doğusundaki muharebe gruplarımızı genişleteceğiz. Ayrıca daha fazla ekipman ile kriz ve çatışma anlarında takviye becerilerimizi geliştireceğiz.

Finlandiya ve İsveç'in tarihi NATO üyelik başvuruları konusunda da ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz. Bütün müttefiklerimizin güvenlik endişelerini değerlendireceğimizi temin ediyoruz. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ve bugün Başbakan Andersson ile görüşeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Andersson'ın yarın Madrid'deki görüşme davetime verdikleri olumlu yanıttan dolayı mutluyum."

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN İTTİFAKA EN KISA SÜREDE KATILABİLMELERİ İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Stoltenberg, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Stoltenberg, Madrid Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna dair bir karar çıkıp çıkmayacağı hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Finlandiya ve İsveç üyelik için başvurduğundan beri ittifaka en kısa sürede katılabilmelerini sağlamak için çok çalışıyoruz. Aynı zamanda, müttefiklerimiz ve özellikle bu durumda Türkiye'nin endişelerini dikkate almalıyız. Son birkaç haftadır müttefikimiz Türkiye ve Finlandiya ve İsveç ile diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bugün ilerleyen saatlerde Başbakan Andersson ile görüşeceğim. Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Andersson'ın yarın bir araya gelecek olmasından ötürü çok memnunum. Bu toplantının amacı, Finlandiya ve İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydetmektir. Herhangi bir vaatte bulunamam, ancak ilerleme kaydetmek için bilfiil çalıştığımızdan emin olabilirsiniz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Niinistö, Erdoğan ve Andersson'ın Yarın Bir Araya Gelecek Olmasından Ötürü Çok Memnunum' - Son Dakika

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