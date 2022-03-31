NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor" - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor"

31.03.2022 17:26

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun 2021 Yıllı Raporunu sunmak için düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor" dedi.

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun 2021 Yıllı Raporunu sunmak için düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO'nun 2021 Yıllı Raporunu sunmak için düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna- Rusya savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Stoltenberg basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Aldığımız bilgilere göre Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor. Rusya, Donbas bölgesinde saldırılarını güçlendiriyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın Kiev ve diğer şehirlerindeki baskısını sürdürüyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında, "Rusya'nın Kiev çevresindeki ve kuzey Ukrayna'daki askeri operasyonları azaltacağına dair son açıklamalarını duyduk, ancak Rusya niyetleri hakkında defalarca yalan söyledi. Bu yüzden Rusya'yı sözlerine göre değil, sadece eylemlerine göre değerlendirebiliriz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Stoltenberg Rusya'yı, "anlamsız" olarak nitelendirdiği savaşı sona erdirmeye, tüm birliklerini geri çekmeye ve iyi niyetle müzakerelere katılmaya çağırdı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor' - Son Dakika


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