Üye Girişi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız! - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!

17.02.2022 15:57
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahane aradığını söyledi.

NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya- Ukrayna krizi hakkında açıklama yaptı.

Rusya'nın saldırı yapmak için bahane aradığına değinen Stoltenberg, Rusya'nın eylemlerini takip edeceklerini bildirdi.

GERİ ÇEKİLME ÇAĞRISI

Stoltenberg'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yapmak için bir bahane aradığını biliyoruz. Rusya'nın Ukrayna sınırında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir askeri sevkiyat yaptığını görüyoruz. Şu anda bir saldırıya geçmek için bahane aradığını biliyoruz. Rusya'ya geri çekilme çağrımızı yineliyoruz."

"BİZ UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ!"

Rusya'ya yönelik bilgi kirliliği suçlamaları hatırlatılan Stoltenberg şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar sahadaki olaylar, olgular ortada. Ticari uydular yoluyla ne olup bittiğini görebiliriz. Rusya'nın birliklerini görüyoruz ancak niyeti konusu belirsiz. Daha önce de Ukrayna'ya saldırmış oldukları için kaygımız ciddi düzeyde. Eğer güç kullanacak olursa bu Rusya için büyük bir tehdit olacaktır, biz Ukrayna'nın yanındayız. Rusya'nın bu agresif tutumu karşısında biz diyalog çağrımızı sürdürüyoruz, biz diplomasiye inanıyoruz."

"ASKER SAYISI ARTTI"

Sahada gerçek bir geri çekilme görmek istediklerini belirten Stoltenberg; "Birtakım askerler içeri girdi, bazıları geri çekildi ama temele baktığımızda asker sayısı arttı. Burada bir hareketliliğin olması askerlerin çekildiği anlamına gelmiyor. Şu anda bunu görmüş değiliz ancak bu değişebilir, biz de bunu bekliyoruz. Dileriz bundan sonraki dönemde Rusya, dediğini yapabilir." dedi.

Stoltenberg ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırı yığdığı askerler hakkında, "Bunun normal bir askeri tatbikat olmadığını düşünüyoruz, askeri bir işgale geçebilirler. Bu sebepler ötürü Rusya'ya çağrılarımızı yineliyoruz. Hiçbir zaman gerginliği azaltmak ve siyasi çözüm bulmak için geç değil." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement