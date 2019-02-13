NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın SSC-8 füzeleri güvenliğimize ciddi risk
2 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm üyeler, Rusya'nın elinde bulundurduğu SSC-8 tipi güdümlü füzelerin güvenliğimize ciddi risk oluşturduğu konusunda hemfikir." dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm üyeler, Rusya
'nın elinde bulundurduğu SSC-8 tipi güdümlü füzelerin güvenliğimize ciddi risk oluşturduğu konusunda hemfikir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:40
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