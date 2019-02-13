Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın SSC-8 füzeleri güvenliğimize ciddi risk

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın SSC-8 füzeleri güvenliğimize ciddi risk

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm üyeler, Rusya'nın elinde bulundurduğu SSC-8 tipi güdümlü füzelerin güvenliğimize ciddi risk oluşturduğu konusunda hemfikir." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın SSC-8 füzeleri güvenliğimize ciddi risk, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm üyeler, Rusya'nın elinde bulundurduğu SSC-8 tipi güdümlü füzelerin güvenliğimize ciddi risk oluşturduğu konusunda hemfikir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:40 

Rusya Federasyonu, Ekonomi
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