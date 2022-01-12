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"Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak" - Son Dakika

"Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak"

12.01.2022 18:58
"Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir güç kullanımının hata olacağını ve Rusya'nın ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacağını açıkça belirttik" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir güç kullanımının hata olacağını ve Rusya'nın ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacağını açıkça belirttik" dedi.

Belçika'nın Brüksel kentinde NATO-Rusya Konseyi düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Stoltenberg, Rusya ile müzakerelerin kolay olmadığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir güç kullanımının hata olacağını ve Rusya'nın ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacağını açıkça belirttik" dedi.

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun 10 binlerce Rus askerini Ukrayna sınırına yerleştiren Rusya'ya Ukrayna ile olan durumu yumuşatma çağrısında bulunduğunu açıkladı. Stoltenberg NATO müttefiklerinin 3 saatlik toplantıda Rusya'dan Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'daki askerlerini çekmesini istediğini belirtti.NATO'nun Rusya ile ileriye dönük siyasi bir yol bulmak için "her türlü çabayı" göstereceğini söyleyen Stoltenrberg, yetkililerin "çok çeşitli konularda samimi ve açık bir tartışma" yürüttüğünü söyledi. Stoltenberg, en son 2019'da gerçekleştirilen NATO-Rusya Konseyi'nden sonra bugün yapılan görüşmelerin "faydalı" olduğunu da sözlerine ekledi.

"FARKLILIKLARIMIZI KAPATMAK KOLAY OLMAYACAK"

Rusya ve NATO arasında görüş farklılıkları olduğunu belirten Stoltenberg, "Ukrayna konusunda Rusya ile köprü kurmanın zor olacağını söyledi. Stotenberg, "Farklılıklarımızı kapatmak kolay olmayacak, ancak bu, tüm NATO müttefiklerinin ve Rusya'nın aynı masanın etrafında oturup önemli konularda meşgul olduklarının da olumlu bir işaretidir" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, "Rusya ile füzeler de dahil olmak üzere çok çeşitli konularda görüşmeler planlamaya hazırız" dedi. Stoltenberg, Rus tarafının buna hazır olmadıklarını açıkça belirttiklerini de dile getirerek, "NATO müttefikleri Rusya ile diyaloğa girmeye hazır, ancak temel ilkelerden taviz vermeyeceğiz, Avrupa'daki hiçbir ulusun egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA YENİ BİR SİLAHLI ÇATIŞMA RİSKİ VAR"

NATO Genel Sekreteri Stotenberg, "Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma riski var" diyerek uyarıda bulundu ve NATO'nun bu senaryoyu önlemek için elinden geleni yapacağını söyledi. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda NATO'nun doğudaki müttefiklere ek asker gönderebileceğini ifade ederek, "Rusya bir kez daha Ukrayna'ya karşı güç kullanır ve Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse, o zaman ittifakın doğu kısmındaki varlığımızı daha da artırmaya ciddi olarak odaklanacağız" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak

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Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi güç kullanımında ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacak' - Son Dakika


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