Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı
Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı - Son Dakika Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı

6 saat önce

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde müttefikliğe zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı, System.String[]

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde müttefikliğe zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.


Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Ankara'nın Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili soruları cevapladı.

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Jens Stoltenberg, Brüksel, Ankara, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:11 
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