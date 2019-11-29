NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde müttefikliğe zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.



Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Ankara'nın Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili soruları cevapladı.