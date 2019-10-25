Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de mevcut durum sürdürülemez
Son Dakika Ekonomi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de mevcut durum sürdürülemez

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de mevcut durum sürdürülemez

1 saat önce

Stoltenberg, "Suriye'de mevcut durum sürdürülemez, bu nedenle sorunlara karşı uluslararası toplum çözüm bulmaya çalışmalıdır.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de mevcut durum sürdürülemez, System.String[]

Stoltenberg, " Suriye'de mevcut durum sürdürülemez, bu nedenle sorunlara karşı uluslararası toplum çözüm bulmaya çalışmalıdır." dedi.

Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:39 
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