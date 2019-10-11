NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak...
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı"
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:48 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı"
Suriye'de yakalanan teröristlerin başına çuval geçirildi Yusuf Güney'in polislerle söylediği Komando Marşı sosyal medyanın gündemine oturdu ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler ele geçirildi Azerbaycanlı gençler Türk ordusuna katılmak için başvuruda bulunuyor