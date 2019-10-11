Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak...
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak...

21 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı"

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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