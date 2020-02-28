Son dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejimi'ne çağrı: Saldırılara son verin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejimi'ne çağrı: Saldırılara son verin - Son Dakika

Son dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejimi'ne çağrı: Saldırılara son verin

6 saat önce

Son dakika: 33 şehit verdiğimiz Esed saldırılarıyla ilgili NATO'dan ilk açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi. Buna göre, Genel Sekreter Stoltenberg, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermelerini istedi.

"ÇOK TEHLİKELİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ ENGELLENMELİ"

Esad rejimi ve destekçisi Rusya'ya, uluslararası hukuka uyma ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış çabalarına destek vermesini isteyen Stoltenberg, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yaptı.

33 ŞEHİDİMİZ VAR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Suriye ordusu güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı dördüncü açıklamada, "Bugün İdlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu, diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı olan askerlerimizden 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şu an itibariyle 32 yaralımız var ve bu yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebilirim.Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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