NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını... - Son Dakika

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını...
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı. Stoltenberg, açıklamasında saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu. - BRÜKSEL
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