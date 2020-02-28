NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını... - Son Dakika
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını...

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını..., System.String[]

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı. Stoltenberg, açıklamasında saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu. - BRÜKSEL

Suriye, Rusya, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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