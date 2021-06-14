NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten NATO Zirvesi sonrası basın açıklaması - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, zirve kapsamında müttefiklerin 8 farklı maddede kararlar aldığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin zirve kapsamında aldığı kararları açıkladı. Stoltenberg, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlk olarak, güvenliğimizle ilgili tüm konularda istişareler ve ortak eylemler için NATO'yu transatlantik forum olarak geliştirme konusunda anlaştık. Siyasi istişaremizi ve koordinasyonumuzu güçlendirmeye ve genişletmeye karar verdik.

İkinci olarak, Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma çerçevesi olarak NATO'yu güçlendirerek, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmeyi kabul ettik. ve 2014'te verdiğimiz Savunma Yatırım Taahhüdü'nü yeniden taahhüt ediyoruz.

Üçüncüsü, NATO liderlerinin yeni bir dayanıklılık taahhüdü ile toplumlarımızın dayanıklılığını güçlendirme konusunda anlaştık. Kritik altyapımızı korumak için NATO çapında dayanıklılık hedefleri ve somut ulusal hedefler geliştireceğiz.

Dördüncüsü, teknolojik üstünlüğümüzü keskinleştireceğiz. Müttefikler, Kuzey Atlantik veya DIANA için bir Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı başlatmayı kabul ettiler.

Beşincisi, bu amaçla kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için çalışmalarımızı hızlandıracak, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Kore Cumhuriyeti ile Asya-Pasifik'teki ortaklıklarımızı güçlendireceğiz.

Altıncısı, Ukrayna ve Gürcistan'dan Irak ve Ürdün'e kadar ortaklar için eğitim ve kapasite geliştirmeyi önemli ölçüde artıracağız.

Yedinci olarak, liderler iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki etkisini ele almanın ilk kez NATO için önemli bir görev olacağı konusunda anlaştılar.

Son olarak, 2022'deki zirvemiz için NATO'nun bir sonraki Stratejik Konseptini zamanında geliştirme konusunda anlaştık."

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DGS SAATİ- 19: 38, DGS TARİHİ-14.06.2021 - Haber Kodu : 210614182

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