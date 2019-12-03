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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu.
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:52 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız"
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