Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu.
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu.

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız"

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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