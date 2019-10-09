NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı...
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:00 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum"
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