Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı...
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı...

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum"

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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