NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Endişelerini Ele Almalıyız, Türkiye Önemli Bir Müttefik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'ya yönelik itirazlarına ilişkin, "NATO'da her zaman yaptığımızı yaparak müttefiklerin endişelerini ele almalıyız… Türkiye önemli bir müttefik. Stratejik coğrafi konumu, Irak ve Suriye sınırlarındaki İŞİD/DEAŞ ile mücadelede kilit rol oynaması önemlidir. Hiçbir müttefik terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmemiştir ve Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup, ileriye dönük bir çözüm bulmalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin endişelerinin farkında olduğunu belirten Stoltenberg, şunları söyledi:

"Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuk. Türkiye, terörizm ve güvenlik ile ilgili endişelerini ifade etti. NATO'da her zaman yaptığımızı yaparak müttefiklerin endişelerini ele almalıyız. Bu sorunları çözmenin bir yolunu bulup anlaşmaya varacağımıza, ardından Finlandiya ve İsveç'i tam teşekküllü üyeler olarak kabul edeceğimize eminim.

"HİÇBİR MÜTTEFİK TERÖR SALDIRILARINDAN TÜRKİYE KADAR ZARAR GÖRMEMİŞTİR"

Finlandiya ve İsveç, kolektif savunmamıza katkıda bulunacaklardır. Baltık bölgesi için özellikle önemli olacaktır. Ancak Türkiye'nin endişelerini ele almanın öneminin de farkındayım. Türkiye önemli bir müttefik. Stratejik coğrafi konumu, Irak ve Suriye sınırlarındaki İŞİD/DEAŞ ile mücadelede kilit rol oynaması önemlidir. Hiçbir müttefik terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmemiştir ve Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup, ileriye dönük bir çözüm bulmalıyız."