NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör...
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:58 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı"
İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı!