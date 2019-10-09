Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör...
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör...

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı"

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği
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