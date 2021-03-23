NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye önemli bir müttefik" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye önemli bir müttefik"

23.03.2021 23:07
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan'daki barış sürecini destekleyecek toplantıya ev sahipliği yapmayı önerdiğini açıklayarak, "Türkiye önemli bir müttefik" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan'daki barış sürecini destekleyecek toplantıya ev sahipliği yapmayı önerdiğini açıklayarak, "Türkiye önemli bir müttefik" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk günü sona erdi. Covid-19 salgını nedeni ile bir yıldan fazla bir sürenin ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen toplantının ilk günü sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "Bu yılki zirvemize hazırlanmak için NATO Dışişleri Bakanlarının iki verimli toplantısını yeni bitirdik. Bu, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacak ve ittifakımızın geleceğine yön vermek için mükemmel bir platform" dedi.

NATO 2030 girişimi hakkında çok olumlu bir toplantı olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Bu, NATO'nun hızla değişen güvenlik ortamına, artan tehditler ve sistemik rekabet, küresel güç dengesindeki büyük değişiklikler ve kurallara dayalı uluslararası düzende artan zorluklarla nasıl uyum sağlamaya devam edebileceğiyle ilgilidir. Cesur ve iddialı bir NATO 2030 gündemi için önemli bir destek hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN CAYDIRICILIĞINI VE SAVUNMASINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GÜÇLENDİRİYORUZ"

"NATO'nun somutlaştırdığı transatlantik ilişkinin, toplu savunmamızın temel taşı, siyasi bütünlüğümüzün merkezi ve kurallara dayalı düzenin temel direği olmaya devam ettiği konusunda hepimiz hemfikiriz" diyen Stoltenberg, "Daha tehlikeli ve öngörülemez bir güvenlik ortamına yanıt olarak, NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını önemli ölçüde güçlendiriyoruz" dedi.

"CAYDIRICILIĞI VE SAVUNMAYI DESTEKLEMEK İÇİN ORTAK FONLARDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ ÖNERDİM"

"İttifakımızda caydırıcılığı ve savunmayı desteklemek için ortak fonlarda önemli bir artış önerdim" ifadelerini kullanan Stoltenberg, "Ortak güvenliğimizi etkileyen tüm konuları tartışmak ve koordine etmek için NATO'nun transatlantik platform olarak rolünü nasıl güçlendirebileceğimizi de tartıştık. Müttefikler arasında telekomünikasyon ve enerji kaynakları gibi kritik altyapılar için asgari standartları belirleyerek dayanıklılığımızı nasıl artırabileceğimizi ele aldık" diye konuştu.

Teknolojik üstünlüğü korumak ve gelişmekte olan ve yıkıcı teknolojiler konusunda transatlantik işbirliğini teşvik etmek için çalışmaları geliştirmk gerektiği konusunda anlaştıklarını kaydeden Stoltenberg, ayrıca bakanların, "nasıl daha küresel bir bakış açısının benimsenebileceğini" tartıştıklarını kaydetti. Stoltenberg, "Kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak ve paylaşılan zorlukların üstesinden gelmek için, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki benzer fikirlere sahip ortaklarla işbirliğini güçlendireceğiz. Ortaklarımıza eğitim ve destek sağlama becerimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN ÖNERİSİ

Bakanların NATO'nun Stratejik Kavramının güncellenmesi önerisini memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Tüm bu NATO 2030 önerileri güçlü bir uyum, dayanışma ve siyasi kararlılık mesajı veriyor. Bakanlar ayrıca Afganistan'daki varlığımızla ilgili istişarelere devam ettiler. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan barış sürecini destekleyecek toplantıya ev sahipliği yapmayı önerdi" dedi.

"HEPİMİZ KOLAY BİR ÇÖZÜM OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

"Hepimiz kolay bir çözüm olmadığını görüyoruz" diyen Stoltenberg, "Önümüzde risksiz bir yol yok ve tüm seçenekler için hazırlanmamız gerekiyor. Bakanlar, barış sürecini canlandırma yönündeki tüm çabalara tam destek verdiklerini vurguladılar. Çünkü müzakere edilmiş bir çözüm, Afganistan'ın yeniden uluslararası terörizm için bir platform haline gelmesini engelleyen sürdürülebilir bir barışa ulaşmanın tek yoludur. Tüm taraflar bu tarihi fırsatı daha fazla gecikmeden değerlendirmeli ve tüm bölgesel ve uluslararası aktörler barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan'ı desteklemek için üzerlerine düşeni yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN AFGANİSTAN'DA YAKLAŞIK 10 BİN ASKERİ BULUNUYOR"

NATO'nun Afganistan'da yaklaşık 10 bin askeri bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Çoğunluğu ABD dışındaki müttefikler ve ortaklardandır. Bugün, kuvvet duruşumuzla ilgili nihai bir karar almadık, ancak birliklerimizi güvende tutmak için gerekli tüm önlemleri almaya kararlıyız" dedi.

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA'DA ELE ALINDI

"Önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok yakından istişareye devam edeceğiz ve müttefikler olarak birlikte karar vermeye ve hareket etmeye devam edeceğiz" diyen Stoltenberg, "Bakanlar ayrıca Irak'taki misyonumuz ve bölgedeki ortaklarımıza verdiğimiz destek de dahil olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika hakkında görüş alışverişinde bulundular. Daha fazla istikrar sağlamak için uluslararası kuruluşlarla, özellikle Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile ortaklıklarımızı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Stoltenberg basın toplantısında gelen bir soru üzerine ise, "Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye sınırı bulunuyor ve uluslararası terörle mücadelede önemli bir rolü bulunuyor. Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar mülteciyi barındırmıyor" dedi.

(İHA)

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye önemli bir müttefik' - Son Dakika


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