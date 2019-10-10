Son Dakika Haberleri: Nato genel sekreteri stoltenberg, türkiye'ye geliyor
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Nato genel sekreteri stoltenberg, türkiye'ye geliyor

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Nato genel sekreteri stoltenberg, türkiye'ye geliyor, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul'da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, -


Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
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