NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'da durum kontrolden çıkabilir" - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'da durum kontrolden çıkabilir"

08.03.2022 16:32
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'da durum kontrolden çıkabilir"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki durumun "kontrolden çıkabileceği" konusunda uyardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki durumun "kontrolden çıkabileceği" konusunda uyardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Egils Levits ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki durumun "kontrolden çıkabileceğini" belirterek, "Çatışmanın tırmanıp Ukrayna dışına yayılmamasını sağlama sorumluluğumuz var. Bu daha da tehlikeli, yıkıcı ve hatta daha ölümcül olur. Durum kontrolden çıkabilir. Başkan Putin'in saldırısı devam ediyor ve bunun insanı etkisi yıkıcıdır. Çok sayıda sivil öldü ve yaralandı. Ukrayna'dan 2 milyon kişi kaçtı. Bu, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizidir" dedi.

"SİVİLLERİ HEDEF ALMAK BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Tahliye edilen sivillerin ateş altına alındığını ifade eden Stoltenberg "Tahliye edilen sivillerin ateş altına alındığına dair çok güvenilir raporlar var. Sivilleri hedef almak bir savaş suçudur ve kesinlikle kabul edilemez. Tamamen saygı duyulan gerçek insanı koridorlara ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. NATO'nun müttefik topraklarını koruyacağını da kaydeden Stoltenberg "NATO, Moskova'da yanlış hesaplamaya yer olmadığını netleştirmek için adım atıyor. NATO, ittifakın doğu kısmındaki varlığımızı önemli ölçüde artırdı. Yüksek hazırlıklı durumda 130 jetimiz, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemimiz ve bölgede ilave binlerce askerimiz bulunuyor. Müttefik topraklarının her santimini koruyacağız ve savunacağız" ifadelerini kullandı.

(Melike Yazır/ İHA)

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Jens Stoltenberg, Ukrayna, Letonya, Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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