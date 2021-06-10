NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek NATO'nun desteğini iletti.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna içinde ve çevresindeki güvenlik durumuyla Rusya'nın bölgedeki askeri yığınağı ele alındı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine NATO'nun tam desteğini teyit ederek bu ülkeye desteklerinin süreceğini bildirdi.

Rusya'nın saldırgan tutumu ve NATO'nun ortaklarına güçlü desteğin gelecek hafta düzenlenecek zirve toplantısında liderlerce görüşüleceğini kaydeden Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin açık kapı politikasına bağlılıklarını teyit edeceklerini beklediğini aktardı.

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna'nın reformlarının NATO tarafından destekleneceğini vurguladı.