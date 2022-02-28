NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Polonya ve Estonya'ya gidecek - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Polonya ve Estonya'ya gidecek

28.02.2022 16:16
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Polonya ve Estonya'ya gidecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya giderek buradaki askeri üsleri ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya giderek buradaki askeri üsleri ziyaret edecek.

Stoltenberg, 1 Mart'ta yapacağı ziyaretlerde Polonya'daki Lask Hava Üssü ile Estonya'daki Tapa Askeri Üssü'ne gidecek.

Her iki üs NATO kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.

Stoltenberg ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

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Jens Stoltenberg, Estonya, Polonya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Polonya ve Estonya'ya gidecek - Son Dakika


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