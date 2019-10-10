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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Yunanistan'da

1 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü. İkili, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Yunanistan'da

Jens Stoltenberg, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:35 Kaynak: AA
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