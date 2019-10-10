NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Yunanistan'da
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:35 Kaynak: AA
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü. İkili, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.
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