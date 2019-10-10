Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

5 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

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Dışişleri Bakanlığı: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul'da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."

(İHA)

Jens Stoltenberg, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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