NATO Genel Sekreteri ve Macron, Akdeniz'deki durumu görüştü - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri ve Macron, Akdeniz'deki durumu görüştü
02.12.2020 23:05
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Akdeniz'deki durumu görüştüklerini ve "zor konuları ele almak için NATO'yu siyasi bir platform olarak kullanmanın önemini konuştuklarını" bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Akdeniz'deki durumu görüştüklerini ve "zor konuları ele almak için NATO'yu siyasi bir platform olarak kullanmanın önemini konuştuklarını" bildirdi.
Stoltenberg, sosyal medyadaki paylaşımında, NATO'yu daha güçlü bir ittifak haline getirmek için Macron ile iyi bir görüşme yaptığını belirtti.
Akdeniz bölgesindeki durumu da görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Zor konuları ele almak ve ortak yaklaşımlar elde etmek için NATO'yu siyasi bir platform olarak kullanmanın önemini konuştuk." ifadesini kullandı.
Görüşmeye ilişkin ayrıntı verilmedi.
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