NATO Genel Sekreterinden Suriye açıklaması
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye - Rusya anlaşması sonrası açıklama yaptı. Stoltenberg, "Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Sürecin takip edildiğini dile getiren Stoltenberg, "Şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Teröristlerin korkulu rüyası Özel Harekat polisleri Suriye'ye gönderildi Son dakika: Rusya dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, Putin'le görüşmesinin detaylarını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye hükümeti ile temas olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay kulüp tesisini silahla bastı