Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreterinden Suriye açıklaması
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreterinden Suriye açıklaması

NATO Genel Sekreterinden Suriye açıklaması

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreterinden Suriye açıklaması, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye - Rusya anlaşması sonrası açıklama yaptı. Stoltenberg, "Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Sürecin takip edildiğini dile getiren Stoltenberg, "Şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Jens Stoltenberg, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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