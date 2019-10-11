Son Dakika Haberleri: Nato genel sekreterini protesto ettiler
Son Dakika Güncel Nato genel sekreterini protesto ettiler

Nato genel sekreterini protesto ettiler

1 saat önce

HALKLARIN Kurtuluş Partisi (HKP), NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyaretini protesto etti.

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HALKLARIN Kurtuluş Partisi (HKP), NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyaretini protesto etti. Beşiktaş meydanında toplanan grup,  pankart açıp sloganlar atarak Stoltenberg'in Türkiye'ye gelişini protesto etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede protestonun ardından basın açıklaması yapıldı.


Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:49 Kaynak: DHA
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