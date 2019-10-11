Nato genel sekreterini protesto ettiler
55 dakika önce
HALKLARIN Kurtuluş Partisi (HKP), NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyaretini protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
HALKLARIN Kurtuluş Partisi (HKP), NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyaretini protesto etti. Beşiktaş meydanında toplanan grup, pankart açıp sloganlar atarak Stoltenberg'in Türkiye'ye gelişini protesto etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede protestonun ardından basın açıklaması yapıldı.
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