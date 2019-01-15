NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de Toplandı

NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanları, 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel
'de bir araya geldi. NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanlarının katılımıyla iki gün sürecek toplantı başladı. 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ilk gününde ittifakın stratejik gelişmeleri, caydırıcılık, savunma, Afganistan
'daki Kararlı Destek Misyonu, Pakistan
ve bölgesel güvenlik durumu ele alınacak. Genelkurmay başkanları ikinci gün ise NATO- Gürcistan
ortaklığı, Batı Balkanlar, tatbikat hazırlığı ve ortak finanse edilen yeteneklere erişimin iyileştirilmesi konularını ele alacak. Türkiye
'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
'in temsil ettiği toplantıya, Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.
(İHA)