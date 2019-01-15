Son Dakika Haberleri: NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de Toplandı

NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de Toplandı

1 saat önce

NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanları, 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.

NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de Toplandı, System.String[]
NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanları, 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanlarının katılımıyla iki gün sürecek toplantı başladı. 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ilk gününde ittifakın stratejik gelişmeleri, caydırıcılık, savunma, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, Pakistan ve bölgesel güvenlik durumu ele alınacak. Genelkurmay başkanları ikinci gün ise NATO- Gürcistan ortaklığı, Batı Balkanlar, tatbikat hazırlığı ve ortak finanse edilen yeteneklere erişimin iyileştirilmesi konularını ele alacak. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya, Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Pakistan, Afganistan, Brüksel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir

Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu YÖK, Üniversite Girişlerinde Güvenlik Tedbirlerini Artırma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:19:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]