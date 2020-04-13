NATO Görev Grubu'ndan Çanakkale şehitlerine selam - Son Dakika

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NATO Görev Grubu'ndan Çanakkale şehitlerine selam
6 saat önce
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Şehitler Abidesi'ni selamlayarak, şehitlere saygılarını sundu.
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Şehitler Abidesi'ni selamlayarak, şehitlere saygılarını sundu.
Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Karadeniz'den Ege'ye intikal eden İtalyan Tuğamiral Fantoni komutasındaki İtalyan ITS Fasan, Kanada'ya ait HMCS Fredericton ve TCG SALİHREİS fırkateyninden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayarak şehitlerimize saygılarını sundu" ifadesine yer verildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:12 Kaynak: İHA
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