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NATO, güneydoğu kanadına ek muharip birlik konuşlandırmayı değerlendiriyor - Son Dakika

NATO, güneydoğu kanadına ek muharip birlik konuşlandırmayı değerlendiriyor

07.02.2022 18:59
NATO, güneydoğu kanadına ek muharip birlik konuşlandırmayı değerlendiriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'dan yönelen tehdit karşısında İttifak'ın güneydoğu kanadına da ek muharip birlikler konuşlandırmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'dan yönelen tehdit karşısında İttifak'ın güneydoğu kanadına da ek muharip birlikler konuşlandırmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Brüksel'deki NATO karargahında görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

NATO'nun doğu kanadında varlığını güçlendirdiğini anımsatan Stoltenberg, güneydoğu kanadına da ek muharip birlikler konuşlandırmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Stoltenberg, ABD'nin Polonya, Almanya ve Romanya'ya daha fazla asker göndermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çin'in NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı Rusya'ya destek verdiğine değinen Stoltenberg, "Bu, egemen milletlerin kendi seçimlerini yapma haklarını reddetme girişimidir." diye konuştu.

NATO doğudan güneye doğru varlığını güçlendirmeli

Duda da Rusya'nın Ukrayna sınırına olduğu kadar Belarus'a da asker yığdığını hatırlatarak bu askerlerin geri dönmeme ihtimaline işaret etti.

Ülkesinin genel olarak bölgede askeri gerilim istemediğini vurgulayan Duda, NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan ile toplantılar yapması, doğu kanadında, güneye doğru yayılacak şekilde varlığını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Duda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü ve Rusya'ya yaptırımlar konusundaki net tavrı nedeniyle teşekkür ettiğini belirterek yaptırımların hazırlanmakta olduğunu kaydetti.

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Jens Stoltenberg, Güneydoğu, Rusya, Duda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, güneydoğu kanadına ek muharip birlik konuşlandırmayı değerlendiriyor - Son Dakika


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