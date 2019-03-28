Nato-Gürcistan Eğitim Tatbikatı'nı Diplomatlar Ziyaret Etti

Gürcistan'daki NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı 2019'un düzenlendiği askeri üssü Gürcistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Savunma Bakanı yanı sıra diğer yetkililer ve diplomatlar ziyaret etti.

Gürcistan'daki NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı 2019'un düzenlendiği askeri üssü Gürcistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Savunma Bakanı yanı sıra diğer yetkililer ve diplomatlar ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan'ın NATO üyeliği hedefinde kararlı olduğunu söyledi.



Gürcistan ve NATO'nun müşterek düzenlediği tatbikatı Gürcistanlı yetkililer ziyaret etti. Tatbikat ziyaretine, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, Savunma Bakanı Levan İzoria yanı sıra diğer yetkililer ve diplomatlar katıldı. Ziyaretin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan'ın NATO üyeliği hedefinde kararlı olduğunu söyleyerek, "Gürcistan'ın hedefi demokrasiyi ve güvenliği güçlendirmek ve aynı zamanda küresel barışı sağlamak için uluslararası ortaklığa aktif olarak katılmaya devam etmektir" dedi.



Cumhurbaşkanı Zurabişvili, askerlerin yeteneklerinin tatbikatlarla geliştiğine ve NATO standartlarına yaklaştığına dikkat çekerek, "Tatbikatlar Gürcistan'ın stratejik ortaklarının güven ve desteğinin ne kadar arttığını göstermekte. Bütün bunlar gayretli çabalarımızın cevabıdır" ifadesini kullandı.



"Ordumuz tüketenden, üretene geçti"



Cumhurbaşkanının ardından konuşma yapan Başbakanı Bakhtadze ise, yapılan tatbikatların 24 müttefik ülke ile yakınlaşmaların sürdüğünü teyit ettiğini söyledi. Bakhtadze, "NATO ve Gürcistan arasındaki işbirliğinin, bölgede tüm tarafların çıkarlarına hizmet etmesi gereken barış, istikrar ve kalkınmayı sağlama amaçlı olduğunu sürekli olarak belirttik ve buna inanıyoruz. Gürcistan, modern güvenlik ortamının bilincindedir ve uluslararası toplumla birlikte, küresel barış ve istikrarı sağlama sorumluluğunu paylaşmaktadır. Her zaman barış ve refah için çaba gösteren ve uzun yıllar boyunca NATO'nun uluslararası barış ve güvenliği sağlama çabalarına katıldığı Gürcistan, bugün bir güvenlik tüketicisinden, güvenlik tedarikçisi haline geldi" diye konuştu.



Gürcistan'da 2'ncisi düzenlenen NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı 2019'a Türkiye de dahil Gürcistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, ABD, İsveç ve Almanya olmak üzere 24 ülke katıldı. NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı 2019'a çokuluslu komuta personeli tatbikatları 18 Mart'ta başladı. Tatbikat yarın sona erecek. - TİFLİS

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