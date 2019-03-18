Son Dakika Haberleri: Nato-Gürcistan Ortak Askeri Eğitimi Başladı

Nato-Gürcistan Ortak Askeri Eğitimi Başladı

54 dakika önce

Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovani, NATO-Gürcistan ortak askeri eğitim programının hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini belirterek "Bu, Gürcistan'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine odaklanmış bir eğitimdir.

Nato-Gürcistan Ortak Askeri Eğitimi Başladı, System.String[]
Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovani, NATO-Gürcistan ortak askeri eğitim programının hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini belirterek "Bu, Gürcistan'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine odaklanmış bir eğitimdir." dedi.

Toplam 24 ülkenin katıldığı NATO-Gürcistan ortak askeri eğitim programı, başkent Tiflis'te başladı.

Gürcistan Savunma Bakanlığında yapılan açılış programına, eğitimde yer alacak bazı ülkelerin temsilcileri ve subayları katıldı.

Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Lela Çikovani, açılışta yaptığı konuşmada, ortak askeri komuta ve karargah eğitiminin 2. kez ülkede düzenlendiğini kaydetti.

Çikovani, ortak askeri eğitimin tarihte ilk kez tamamen Gürcistan tarafından yönetileceğini belirterek "Bu, Gürcistan'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine odaklanmış bir eğitimdir. Ortak eğitim, asla herhangi üçüncü bir ülkeye karşı değil. Bu Gürcistan'ın NATO ile uyumluluk kalitesini artıracak." ifadelerini kullandı.

Türkiye, NATO-Gürcistan ortak askeri eğitimine katılıyor

Krtsanisi askeri üssünde yer alan NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Merkezi'nde (JTEC) gerçekleştirilecek eğitim, 29 Mart'ta sona erecek.

Eğitime Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, ABD, İsveç ve Almanya'dan personel katılıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 25 Mart'ta, ortak askeri komuta ve karargah eğitimini izleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Gürcistan, Güncel
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