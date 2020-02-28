NATO, İdlib'deki saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya NATO, İdlib'deki saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor - Son Dakika Dünya

NATO, İdlib'deki saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor

6 saat önce

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine cuma günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.

NATO, İdlib'deki saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor, System.String[]

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine cuma günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halep halkı İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
İdlib'de şehit olan askerlerimizden beşinin naaşı memleketine gönderildi Son Dakika: Putin, İdlib'deki durumla ilgili Güvenlik Konseyi'ni acil topladı Geçtiğimiz yıl Kuzey Irak'ta gazi olan Nihat Kara, İdlib'de şehit oldu

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:56:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO, İdlib'deki saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]