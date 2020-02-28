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NATO, İdlib'deki saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor
6 saat önce
NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine cuma günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.
NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine cuma günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:34
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