NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor - Son Dakika
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NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor

26.09.2022 21:12
NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor

NATO ile Avrupa Birliği (AB), güvenlik iş birliği vurgusu yapacak yeni bir ortak bildiri yayımlamayı amaçlıyor.

NATO ile Avrupa Birliği (AB), güvenlik iş birliği vurgusu yapacak yeni bir ortak bildiri yayımlamayı amaçlıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de AB Komisyonu binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medyada ortak açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Ukrayna'ya desteğin artırılması ele alındı.

Açıklamada, "NATO-AB iş birliği güvenlik ve istikrara katkı yapmaktadır. Bu yüzden ortaklığımızı ileri taşıyacak yeni bir ortak bildiri üzerinde uzlaşmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz." ifadesi yer aldı.

NATO ile AB, 2016 ve 2018'de de iş birliğinin önemini vurgulayan ortak bildiriler yayımlamıştı.

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Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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